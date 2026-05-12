Nike ACG "Cosmic Peaks"

¥969 ¥1,399 30% 折让

即使在风雨天气，也想去徒步？我们早就知道。Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水越野跑夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，结合背面开口设计和网眼拼接里料，为关键部位提供出色透气性。连帽设计，提供出众包覆效果。天气转晴时，可将夹克收纳至胸前右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。

风雨无阻

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。风帽搭配抽绳设计，可供束紧，亦可包覆颈部。帽檐设计，帮助提升包覆效果。

收纳式设计

这款夹克采用休闲剪裁，便于轻松叠搭。当你不再需要这件防风雨外套时，可将其收纳至胸前右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。

透气设计，细节出众

为了让你舒适地继续前行，我们在背面、风帽背面和腋下融入了开口细节，提升关键区域的透气性。