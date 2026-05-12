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Nike ACG "Cosmic Peaks"
Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水越野跑夹克硬壳冲锋衣
30% 折让
即使在风雨天气，也想去徒步？我们早就知道。Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水越野跑夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，结合背面开口设计和网眼拼接里料，为关键部位提供出色透气性。连帽设计，提供出众包覆效果。天气转晴时，可将夹克收纳至胸前右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9700-010
Nike ACG "Cosmic Peaks"
30% 折让
即使在风雨天气，也想去徒步？我们早就知道。Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV 3L 男子防风防水越野跑夹克硬壳冲锋衣采用防风防水面料，结合背面开口设计和网眼拼接里料，为关键部位提供出色透气性。连帽设计，提供出众包覆效果。天气转晴时，可将夹克收纳至胸前右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。
风雨无阻
Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助你在恶劣天气条件下保持舒适。风帽搭配抽绳设计，可供束紧，亦可包覆颈部。帽檐设计，帮助提升包覆效果。
收纳式设计
这款夹克采用休闲剪裁，便于轻松叠搭。当你不再需要这件防风雨外套时，可将其收纳至胸前右侧拉链口袋中，实现紧凑收纳。
透气设计，细节出众
为了让你舒适地继续前行，我们在背面、风帽背面和腋下融入了开口细节，提升关键区域的透气性。
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 反光 Nike ACG 和耐克勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： IO9700-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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