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Nike ACG "DAYMAX" 双肩包 - 大学灰/雾灰/安全橙

Nike ACG "DAYMAX"

双肩包

20% 折让
大学灰/雾灰/安全橙
黑/大学灰/大学灰

Nike ACG "DAYMAX" 双肩包助你尽享探险之旅。大号主袋搭配正面和侧边口袋，便于轻松存取小物件和大件物品。可调式侧边织带和正面固定带，方便挂载其他装备。


  • 显示颜色： 大学灰/雾灰/安全橙
  • 款式： HJ8178-009

Nike ACG "DAYMAX"

20% 折让

Nike ACG "DAYMAX" 双肩包助你尽享探险之旅。大号主袋搭配正面和侧边口袋，便于轻松存取小物件和大件物品。可调式侧边织带和正面固定带，方便挂载其他装备。

其他细节

  • 大号主袋内置套袋，可容纳大多数笔记本电脑
  • 顶部可拆卸拉链挡盖，易于局部清洁
  • 柔软后拼接结合可调节软垫肩带，缔造个性化舒适贴合感

产品细节

  • 尺寸：50 x 30 x 22 厘米
  • 容积：约 21 升
  • 重量：约 978 克
  • ACG 品牌钩环
  • 腰部固定带采用可收纳设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/雾灰/安全橙
  • 款式： HJ8178-009

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