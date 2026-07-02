ACG Dolomiti 大童拒水短裤面料耐穿，专为崎岖路况和日常实穿而设计。采用轻盈的梭织锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就非凡舒适感。侧边口袋，可存放随身小物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

ACG Dolomiti 大童拒水短裤面料耐穿，专为崎岖路况和日常实穿而设计。采用轻盈的梭织锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就非凡舒适感。侧边口袋，可存放随身小物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

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