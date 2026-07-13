ACG Dolomiti 大童长裤面料耐穿，专为崎岖路况和日常实穿而设计。采用轻盈的梭织锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就舒适贴合感。侧边和背面宽敞口袋，可存放随身小物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

显示颜色： 浅土褐

款式： IZ7300-104