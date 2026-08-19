第 1 张图片，共 6 张图片
ACG
Dolomiti 大童长裤
10% 折让
ACG Dolomiti 大童长裤面料耐穿，专为崎岖路况和日常实穿而设计。采用轻盈的梭织锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就舒适贴合感。侧边和背面宽敞口袋，可存放随身小物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7300-010
ACG
10% 折让
ACG Dolomiti 大童长裤面料耐穿，专为崎岖路况和日常实穿而设计。采用轻盈的梭织锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就舒适贴合感。侧边和背面宽敞口袋，可存放随身小物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。
产品细节
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IZ7300-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。