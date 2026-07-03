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ACG Dolomiti 大童（女孩）拒水裤裙 - 浅土褐

ACG

Dolomiti 大童（女孩）拒水裤裙

¥369
浅土褐
黑

ACG Dolomiti 大童（女孩）拒水裤裙采用轻盈的梭织拒水锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就舒适贴合感，打造耐穿的户外造型并增添些许柔美风格。侧边宽敞口袋，可存放随身物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ7650-104

ACG

¥369

ACG Dolomiti 大童（女孩）拒水裤裙采用轻盈的梭织拒水锦纶面料，搭配弹性腰部，以及按扣拉链门襟，塑就舒适贴合感，打造耐穿的户外造型并增添些许柔美风格。侧边宽敞口袋，可存放随身物件；腰部正面三角形钩环，可挂放钥匙。可搭配其他 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步和户外时光。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ7650-104

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