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Nike ACG "Dolomiti" 女子拒水短裤 - 貂棕/矿石灰/黑/山峰白

Nike ACG "Dolomiti"

女子拒水短裤

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 女子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。


  • 显示颜色： 貂棕/矿石灰/黑/山峰白
  • 款式： IF0971-214

Nike ACG "Dolomiti"

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 女子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。

在多洛米蒂山脉测试

这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。于是我们去了。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。

匠心细节

后身口袋采用按扣设计，便于安全储物。弹性腰部搭配织带腰带，可自由调节贴合效果。

产品细节

  • 100% 锦纶
  • 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
  • 内侧 "Dolomiti" 梭织标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕/矿石灰/黑/山峰白
  • 款式： IF0971-214

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