为了测试 ACG Dolomiti 姚妙同款女子拒水九分裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款九分裤采用拒水面料，是山地徒步旅行的理想之选。宽松版型搭配裤管口松紧抽绳，可根据需要调整，营造舒适感受。配色 010 为运动员姚妙同款。

显示颜色： 奶白 II/浅土褐/山峰白

款式： IF0142-236