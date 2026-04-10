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Nike ACG "Dolomiti"
男子拒水短裤
¥699
为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。
- 显示颜色： 黑云衫绿/矿物岩板蓝/活力绿黄/山峰白
- 款式： II0938-317
Nike ACG "Dolomiti"
¥699
为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。
在多洛米蒂山脉测试
这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。于是我们去了。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。
匠心细节
后身口袋采用按扣设计，便于安全储物。弹性腰部搭配织带腰带，塑就恰到好处的贴合感。
产品细节
- 100% 锦纶
- 刺绣 ACG 和耐克勾勾标志
- 内侧 "Dolomiti" 梭织标签
- 可机洗
- 显示颜色： 黑云衫绿/矿物岩板蓝/活力绿黄/山峰白
- 款式： II0938-317
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。