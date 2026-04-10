Nike ACG "Dolomiti"

¥699

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。

在多洛米蒂山脉测试 这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。于是我们去了。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。 匠心细节 后身口袋采用按扣设计，便于安全储物。弹性腰部搭配织带腰带，塑就恰到好处的贴合感。