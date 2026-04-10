为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。

我们在多洛米蒂山脉的山间小屋徒步旅行中测试了这款短裤。我们借助铁索栈道，攀上垂直岩壁，也在雏菊点点的草甸上编织花环。

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子拒水短裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款短裤采用宽松版型搭配拒水面料，是徒步旅行的理想之选。

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