全天候装备，穿上就去野。为了测试 ACG Dolomiti 男子拒水长裤，我们把它们带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，探索洞穴。结果如何？这款长裤采用拒水面料，是山地徒步旅行的理想之选。宽松版型搭配裤管口松紧抽绳，可根据需要调整，营造舒适感受。

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