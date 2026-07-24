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ACG "Dolomiti"
男子灯芯绒短裤
¥649
耳畔充盈着鸟鸣，肺腑充满着花香四溢的空气。这款触感出众却不失挺括的 ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤的设计灵感源自多洛米蒂山脉下方的草地牧场。
- 显示颜色： 浅土褐/浅黄褐/山峰白
- 款式： IM4222-104
ACG "Dolomiti"
¥649
耳畔充盈着鸟鸣，肺腑充满着花香四溢的空气。这款触感出众却不失挺括的 ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤的设计灵感源自多洛米蒂山脉下方的草地牧场。
灵感源自多洛米蒂山脉
这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 多口袋设计
- 弹性腰部搭配织带腰带设计
- 正面按扣拉链门襟设计
- 刺绣 ACG 和耐克勾标志
- All Conditions Gear 标签
- 可机洗
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- 显示颜色： 浅土褐/浅黄褐/山峰白
- 款式： IM4222-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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