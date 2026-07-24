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ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤 - 浅土褐/浅黄褐/山峰白

ACG "Dolomiti"

男子灯芯绒短裤

¥649
浅土褐/浅黄褐/山峰白
黑/黑/山峰白
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耳畔充盈着鸟鸣，肺腑充满着花香四溢的空气。这款触感出众却不失挺括的 ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤的设计灵感源自多洛米蒂山脉下方的草地牧场。 


  • 显示颜色： 浅土褐/浅黄褐/山峰白
  • 款式： IM4222-104

ACG "Dolomiti"

¥649

耳畔充盈着鸟鸣，肺腑充满着花香四溢的空气。这款触感出众却不失挺括的 ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤的设计灵感源自多洛米蒂山脉下方的草地牧场。 

灵感源自多洛米蒂山脉

这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。

 

  

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 多口袋设计
  • 弹性腰部搭配织带腰带设计
  • 正面按扣拉链门襟设计
  • 刺绣 ACG 和耐克勾标志
  • All Conditions Gear 标签
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 浅土褐/浅黄褐/山峰白
  • 款式： IM4222-104

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