ACG "Dolomiti"

¥649

耳畔充盈着鸟鸣，肺腑充满着花香四溢的空气。这款触感出众却不失挺括的 ACG "Dolomiti" 男子灯芯绒短裤的设计灵感源自多洛米蒂山脉下方的草地牧场。

灵感源自多洛米蒂山脉 这款短裤诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。