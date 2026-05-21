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Nike ACG "Dolomiti"
男子马甲
¥849
为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子马甲，我们把它带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，攀登陡峭山壁，探索洞穴。结果如何？宽松版型，便于轻松叠搭；可调节细节设计，打造理想贴合度。
- 显示颜色： 海玻璃色/海玻璃色/山峰白
- 款式： IM4252-020
Nike ACG "Dolomiti"
¥849
为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子马甲，我们把它带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，攀登陡峭山壁，探索洞穴。结果如何？宽松版型，便于轻松叠搭；可调节细节设计，打造理想贴合度。
在多洛米蒂山脉测试
这款马甲诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。
贴心收纳
从拉链口袋到前后插袋，这款马甲为你的个人物品提供了充裕的存放空间。我们还在右胸上方添加了织带挂环，方便挂上钩环。
精细调整，贴合出众
正面采用双向拉链设计，可供轻松调节包覆效果。可调式滑扣设计，方便你拉长或缩短肩带。
叠搭设计，适应气候
这款马甲采用宽松版型，可轻松内搭打底服或中间层。
产品细节
- 内侧 "Dolomiti" 梭织标签
- 刺绣 ACG 标志
- 面料/里料拼接：100% 锦纶。网眼布/网眼布里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 海玻璃色/海玻璃色/山峰白
- 款式： IM4252-020
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。