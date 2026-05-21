Nike ACG "Dolomiti"

¥849

为了测试 Nike ACG "Dolomiti" 男子马甲，我们把它带到了意大利东北部的多洛米蒂山脉。在那里，我们徒步穿越山脉，攀登陡峭山壁，探索洞穴。结果如何？宽松版型，便于轻松叠搭；可调节细节设计，打造理想贴合度。

在多洛米蒂山脉测试

这款马甲诞生于一次召唤——一声来自意大利东北部、让我们无法忽视的呼唤：多洛米蒂山脉。我们攀爬陡峭的山壁，穿越草地，探索洞穴。在这一过程中，我们都从这片崎岖嶙峋的山脉中汲取灵感，也从那些栖居其间的神秘生灵身上获得启发。

贴心收纳

从拉链口袋到前后插袋，这款马甲为你的个人物品提供了充裕的存放空间。我们还在右胸上方添加了织带挂环，方便挂上钩环。

精细调整，贴合出众

正面采用双向拉链设计，可供轻松调节包覆效果。可调式滑扣设计，方便你拉长或缩短肩带。

叠搭设计，适应气候

这款马甲采用宽松版型，可轻松内搭打底服或中间层。