 
第 1 张图片，共 9 张图片
Nike ACG Dri-FIT 大童速干T恤 - 黑

Nike ACG

Dri-FIT 大童速干T恤

16% 折让
黑
白色

售罄：

此配色当前无货

全天候装备，穿上就去野。Nike ACG Dri-FIT 大童速干T恤的灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。导湿速干技术结合宽松版型，助你保持舒适。在阳光下度过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。


  • 显示颜色：
  • 款式： II0365-010

Nike ACG

16% 折让

全天候装备，穿上就去野。Nike ACG Dri-FIT 大童速干T恤的灵感源自诡异的篝火故事与阴森的洞穴。导湿速干技术结合宽松版型，助你保持舒适。在阳光下度过一天后，图案会在黑暗中发光，细节趣味十足。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 采用宽松版型，结合落肩衣袖设计

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II0365-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。