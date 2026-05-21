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Nike ACG
Dri-FIT 女子速干短袖上衣
10% 折让
Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用导湿速干面料，专为户外打造，缔造干爽舒适的穿着体验。厚实针织面料，质感出众且富有结构感，经久耐穿。
- 显示颜色： 工作蓝/山峰白
- 款式： II7284-486
Nike ACG
10% 折让
Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用导湿速干面料，专为户外打造，缔造干爽舒适的穿着体验。厚实针织面料，质感出众且富有结构感，经久耐穿。
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 刺绣 ACG 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/山峰白
- 款式： II7284-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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