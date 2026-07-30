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ACG
Dri-FIT 女子速干短袖T恤
10% 折让
宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适自在。这款 ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤易于搭配，陪你开启探索旅程。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM8899-010
ACG
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宽松版型结合导湿速干技术，助你保持舒适自在。这款 ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤易于搭配，陪你开启探索旅程。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 落肩设计结合宽松版型，塑就宽松舒适体验
产品细节
- 罗纹衣领
- ACG 反光标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM8899-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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