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Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤 - 山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 女子速干短袖T恤

17% 折让

为了获得 Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤的灵感，我们前往了意大利东北部的多洛米蒂山脉。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。这款T恤旨在致敬这一切。它还采用宽松版型结合导湿速干技术，助你在冒险之旅中保持舒适。


  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： II6227-121

Nike ACG

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为了获得 Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤的灵感，我们前往了意大利东北部的多洛米蒂山脉。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。这款T恤旨在致敬这一切。它还采用宽松版型结合导湿速干技术，助你在冒险之旅中保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 罗纹衣领
  • 丝网印制图案
  • 宽松版型
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： II6227-121

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