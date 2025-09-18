Nike ACG
Dri-FIT 女子速干短袖T恤
33% 折让
Nike ACG Dri-FIT 女子速干短袖T恤采用短款修身版型，伴你开启探索世界之旅。 搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅黄褐/热情红/山峰白
- 款式： HM6085-245
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 胸部中央饰有 ACG 刺绣标志
- 可机洗
