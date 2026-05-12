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Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑上衣 - 泥煤苔黄/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 女子速干越野跑上衣

10% 折让
泥煤苔黄/山峰白
黑/黑/山峰白

Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑上衣设计简约，专为越野跑设计。导湿速干技术助你保持干爽，拇指孔设计帮助稳固衣袖。


  • 显示颜色： 泥煤苔黄/山峰白
  • 款式： IO9648-322

Nike ACG

10% 折让

Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑上衣设计简约，专为越野跑设计。导湿速干技术助你保持干爽，拇指孔设计帮助稳固衣袖。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 两个袖口均设有手表开口，便于查看时间

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/7% 羊毛/5% 氨纶
  • 反光 ACG 和 Swoosh 标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 华夫格纹理面料
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泥煤苔黄/山峰白
  • 款式： IO9648-322

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