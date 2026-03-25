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Nike ACG
Dri-FIT 女子速干越野跑背心
¥449
Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。
- 显示颜色： 幻影灰白/尘光子色/山峰白
- 款式： IO9653-030
Nike ACG
¥449
Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 修身版型，便于叠搭
产品细节
- 87% 聚酯纤维/13% 氨纶
- 反光 ACG 和耐克勾勾标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白/尘光子色/山峰白
- 款式： IO9653-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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