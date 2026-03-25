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Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑背心 - 幻影灰白/尘光子色/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT 女子速干越野跑背心

¥449
幻影灰白/尘光子色/山峰白
矿物岩板蓝/山峰白
波罗的海蓝/山峰白

Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。


  • 显示颜色： 幻影灰白/尘光子色/山峰白
  • 款式： IO9653-030

Nike ACG

¥449

Nike ACG Dri-FIT 女子速干越野跑背心专为炎热天气和长距离越野跑设计，采用简约接缝设计，有助减少摩擦。轻盈弹性面料，质感顺滑，可导湿速干，助你在酷热天气保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 修身版型，便于叠搭

产品细节

  • 87% 聚酯纤维/13% 氨纶
  • 反光 ACG 和耐克勾勾标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白/尘光子色/山峰白
  • 款式： IO9653-030

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