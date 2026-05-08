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Nike ACG
Dri-FIT 女子速干T恤
17% 折让
为了获得 Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤的灵感，我们前往了意大利东北部的多洛米蒂山脉。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。这款T恤旨在致敬这一切。它还采用宽松版型结合导湿速干技术，助你在冒险之旅中保持舒适。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： II6227-121
Nike ACG
17% 折让
为了获得 Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤的灵感，我们前往了意大利东北部的多洛米蒂山脉。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。这款T恤旨在致敬这一切。它还采用宽松版型结合导湿速干技术，助你在冒险之旅中保持舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 宽松版型搭配轻微落肩设计，塑就休闲外观
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 罗纹衣领
- 丝网印制图案
- 宽松版型
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： II6227-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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