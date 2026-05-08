为了获得 Nike ACG Dri-FIT 女子速干T恤的灵感，我们前往了意大利东北部的多洛米蒂山脉。从草地到洞穴，我们都被这里的美景所惊艳，也被那些神秘生灵的故事所震撼。这款T恤旨在致敬这一切。它还采用宽松版型结合导湿速干技术，助你在冒险之旅中保持舒适。

显示颜色： 山峰白

款式： II6227-121