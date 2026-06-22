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ACG
Dri-FIT 崇礼 168 男子速干短袖T恤
¥399
即将推出
这款 ACG Dri-FIT 崇礼 168 男子速干短袖T恤的设计灵感源自历经数百年形成的地层纹理，让人得以一窥过往岁月。厚实面料结合宽松版型，塑就挺括且自然垂坠的穿着感受。这款T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： IW1191-036
ACG
¥399
这款 ACG Dri-FIT 崇礼 168 男子速干短袖T恤的设计灵感源自历经数百年形成的地层纹理，让人得以一窥过往岁月。厚实面料结合宽松版型，塑就挺括且自然垂坠的穿着感受。这款T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。
产品细节
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿
- 款式： IW1191-036
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。