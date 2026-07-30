这款 ACG Dri-FIT 崇礼 168 男子速干短袖T恤的设计灵感源自历经数百年形成的地层纹理，让人得以一窥过往岁月。厚实面料结合宽松版型，塑就挺括且自然垂坠的穿着感受。这款T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。

这款 ACG Dri-FIT 崇礼 168 男子速干短袖T恤的设计灵感源自历经数百年形成的地层纹理，让人得以一窥过往岁月。厚实面料结合宽松版型，塑就挺括且自然垂坠的穿着感受。这款T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。

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