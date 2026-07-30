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ACG
Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣
11% 折让
这款 ACG Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣从动植物世界汲取灵感，采用导湿速干面料，旨在缔造舒适非凡的穿着体验。厚实面料结合休闲版型，质感出众且富有结构感，经久耐穿。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1394-100
ACG
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这款 ACG Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣从动植物世界汲取灵感，采用导湿速干面料，旨在缔造舒适非凡的穿着体验。厚实面料结合休闲版型，质感出众且富有结构感，经久耐穿。
产品细节
- ACG 夹式标签
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1394-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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