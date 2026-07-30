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ACG Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣 - 白色

ACG

Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣

11% 折让

这款 ACG Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣从动植物世界汲取灵感，采用导湿速干面料，旨在缔造舒适非凡的穿着体验。厚实面料结合休闲版型，质感出众且富有结构感，经久耐穿。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1394-100

ACG

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这款 ACG Dri-FIT 崇礼168女子速干短袖上衣从动植物世界汲取灵感，采用导湿速干面料，旨在缔造舒适非凡的穿着体验。厚实面料结合休闲版型，质感出众且富有结构感，经久耐穿。

产品细节

  • ACG 夹式标签
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1394-100

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