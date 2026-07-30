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Nike ACG
Dri-FIT 男子速干短袖T恤
10% 折让
走向户外，亲近自然。Nike ACG Dri-FIT 男子速干短袖T恤采用 Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。柔软质感，宽松版型，助你畅享舒适。
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1307-121
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走向户外，亲近自然。Nike ACG Dri-FIT 男子速干短袖T恤采用 Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。柔软质感，宽松版型，助你畅享舒适。
产品细节
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 反光 ACG 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白
- 款式： IH1307-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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