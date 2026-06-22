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Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤 - 黑

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干长袖T恤

17% 折让

为了获得这款宽松版 Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤的灵感，我们参考了意大利东北部多洛米蒂山脉的隧道网络。隧道地图为印花提供了灵感，我们在面料中加入了导湿速干技术，助你保持舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO1576-010

Nike ACG

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为了获得这款宽松版 Nike ACG Dri-FIT 男子速干长袖T恤的灵感，我们参考了意大利东北部多洛米蒂山脉的隧道网络。隧道地图为印花提供了灵感，我们在面料中加入了导湿速干技术，助你保持舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻微落肩设计结合宽松版型，营造舒适穿着体验

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 刺绣 ACG 标志
  • 罗纹袖口和衣领
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IO1576-010

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更多信息

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