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Nike ACG
Dri-FIT 男子速干T恤
¥399
多洛米蒂山脉深处有一个复杂精妙的隧道系统，穿透整个拉加佐伊山 (Monte Lagazuoi)。这些隧道可能又暗又窄、陡峭且非常寒冷，但穿行而出，便是多洛米蒂山脉所呈现的绝美景致。宽松的 Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用灵感源自蜿蜒隧道网络的整版图案设计，搭配 Dri-FIT 面料，既适合叠穿，也可单穿，陪你开启下一段探索之旅。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH1305-010
Nike ACG
¥399
多洛米蒂山脉深处有一个复杂精妙的隧道系统，穿透整个拉加佐伊山 (Monte Lagazuoi)。这些隧道可能又暗又窄、陡峭且非常寒冷，但穿行而出，便是多洛米蒂山脉所呈现的绝美景致。宽松的 Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用灵感源自蜿蜒隧道网络的整版图案设计，搭配 Dri-FIT 面料，既适合叠穿，也可单穿，陪你开启下一段探索之旅。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 宽松版型
- 厚实针织面料
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH1305-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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