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Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤 - 黑

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干T恤

¥399

多洛米蒂山脉深处有一个复杂精妙的隧道系统，穿透整个拉加佐伊山 (Monte Lagazuoi)。这些隧道可能又暗又窄、陡峭且非常寒冷，但穿行而出，便是多洛米蒂山脉所呈现的绝美景致。宽松的 Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用灵感源自蜿蜒隧道网络的整版图案设计，搭配 Dri-FIT 面料，既适合叠穿，也可单穿，陪你开启下一段探索之旅。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH1305-010

Nike ACG

¥399

多洛米蒂山脉深处有一个复杂精妙的隧道系统，穿透整个拉加佐伊山 (Monte Lagazuoi)。这些隧道可能又暗又窄、陡峭且非常寒冷，但穿行而出，便是多洛米蒂山脉所呈现的绝美景致。宽松的 Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用灵感源自蜿蜒隧道网络的整版图案设计，搭配 Dri-FIT 面料，既适合叠穿，也可单穿，陪你开启下一段探索之旅。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 宽松版型
  • 厚实针织面料
  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH1305-010

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