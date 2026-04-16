多洛米蒂山脉深处有一个复杂精妙的隧道系统，穿透整个拉加佐伊山 (Monte Lagazuoi)。这些隧道可能又暗又窄、陡峭且非常寒冷，但穿行而出，便是多洛米蒂山脉所呈现的绝美景致。宽松的 Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用灵感源自蜿蜒隧道网络的整版图案设计，搭配 Dri-FIT 面料，既适合叠穿，也可单穿，陪你开启下一段探索之旅。

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款式： IH1305-010