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Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤 - 橄榄绿

Nike ACG

Dri-FIT 男子速干T恤

40% 折让
橄榄绿
山峰白

Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。厚实面料结合宽松版型，营造结构感和垂坠感。


  • 显示颜色： 橄榄绿
  • 款式： IH1301-276

Nike ACG

40% 折让

Nike ACG Dri-FIT 男子速干T恤采用导湿速干的耐穿面料，专为户外打造。厚实面料结合宽松版型，营造结构感和垂坠感。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻微落肩和宽松版型设计，营造舒适自信的穿着体验

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 宽松版型
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橄榄绿
  • 款式： IH1301-276

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