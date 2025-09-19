 
Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣 - 黑/冷灰

Nike ACG

Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣采用柔软的羊毛混纺面料，搭配导湿速干技术，帮助身体畅享温暖干爽。


  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： FV7334-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 羊毛混纺面料，让你尽享舒适
  • 这款舒适的紧身运动服可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着

产品细节

  • 大身整体：52% 锦纶/27% 羊毛/19% 聚酯纤维/2% 其他纤维。袖管整体：53% 锦纶/26% 羊毛/19% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 企领设计
  • 拇指孔设计
  • 下摆织入 ACG 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/冷灰
  • 款式： FV7334-010

尺寸与尺码

