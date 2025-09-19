Nike ACG
Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣采用柔软的羊毛混纺面料，搭配导湿速干技术，帮助身体畅享温暖干爽。
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： FV7334-010
Nike ACG
10% 折让
Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干长袖上衣采用柔软的羊毛混纺面料，搭配导湿速干技术，帮助身体畅享温暖干爽。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 羊毛混纺面料，让你尽享舒适
- 这款舒适的紧身运动服可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着
产品细节
- 大身整体：52% 锦纶/27% 羊毛/19% 聚酯纤维/2% 其他纤维。袖管整体：53% 锦纶/26% 羊毛/19% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 企领设计
- 拇指孔设计
- 下摆织入 ACG 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/冷灰
- 款式： FV7334-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。