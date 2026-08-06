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Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干T恤 - 浅铁矿石灰/山峰白

Nike ACG Dri-FIT ADV

女子速干T恤

¥299

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此配色当前无货

Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干T恤作为基础单品，兼具柔软质感和出众性能，可单穿或叠搭，助你轻松应对日常挑战。Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。


  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/山峰白
  • 款式： FD2717-012

Nike ACG Dri-FIT ADV

¥299

Nike ACG Dri-FIT ADV 女子速干T恤作为基础单品，兼具柔软质感和出众性能，可单穿或叠搭，助你轻松应对日常挑战。Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

产品细节

  • 63% 聚酯纤维/37% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/山峰白
  • 款式： FD2717-012

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