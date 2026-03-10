Nike ACG
Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣
¥549
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣专为暖天打造。革新导湿速干技术，在探险过程中助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IQ6349-030
Nike ACG
¥549
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣专为暖天打造。革新导湿速干技术，在探险过程中助你保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
- 插肩袖设计，打造利落造型
产品细节
- 背面下摆右侧饰有刺绣 DRI-FIT ADV 字标和耐克勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IQ6349-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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