 
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣 - 幻影灰白

Nike ACG

Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣

¥549

Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣专为暖天打造。革新导湿速干技术，在探险过程中助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IQ6349-030

Nike ACG

¥549

Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖上衣专为暖天打造。革新导湿速干技术，在探险过程中助你保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 插肩袖设计，打造利落造型

产品细节

  • 背面下摆右侧饰有刺绣 DRI-FIT ADV 字标和耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IQ6349-030

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