Nike ACG
Dri-FIT ADV 男子速干短袖T恤
10% 折让
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖T恤采用针织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。搭载 Dri-FIT ADV 技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
- 款式： HJ2882-229
其他细节
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- 刺绣 ACG 标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
