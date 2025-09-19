 
Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖T恤 - 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白

Nike ACG

Dri-FIT ADV 男子速干短袖T恤

10% 折让

Nike ACG Dri-FIT ADV 男子速干短袖T恤采用针织面料，缔造休闲舒适的穿着体验。搭载 Dri-FIT ADV 技术，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 浅卡其/杏茶色/苔木棕色/山峰白
  • 款式： HJ2882-229

其他细节

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • 刺绣 ACG 标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
