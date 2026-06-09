ACG Dri-FIT Second Sunrise 大童速干短裤采用轻盈的梭织面料和网眼拼接，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在山间小径奔跑时保持干爽舒适。弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适贴合感；后身拉链口袋，可安全收纳现金等基本小物件；裤脚两侧开衩设计，营造充裕活动空间。可搭配 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步、跑步和户外时光。

ACG Dri-FIT Second Sunrise 大童速干短裤采用轻盈的梭织面料和网眼拼接，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在山间小径奔跑时保持干爽舒适。弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适贴合感；后身拉链口袋，可安全收纳现金等基本小物件；裤脚两侧开衩设计，营造充裕活动空间。可搭配 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步、跑步和户外时光。

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