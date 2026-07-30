穿上这款 ACG Dri-FIT Second Sunrise 大童速干短裤，助你在山野间尽释潜能；轻盈梭织面料和网眼拼接，结合导湿速干 Dri-FIT 技术，帮助你保持干爽。弹性腰部搭配内置抽绳，打造舒适贴合感；后身拉链口袋，可安全收纳现金等基本小物件；裤脚两侧开衩设计，营造充裕活动空间。可搭配 ACG 上衣，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享徒步、跑步和户外时光。

显示颜色： 黑

款式： IZ7756-010