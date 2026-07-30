ACG Dri-FIT Snail 大童（女孩）速干短袖T恤采用厚实的棉混纺针织面料，舒适耐穿；结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在运动之际保持干爽；搭配落肩设计，营造休闲体验，让你尽享户外美好时光。可搭配不同 ACG 下装，在阳光明媚的日子打造协调造型，畅享户外时光。

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