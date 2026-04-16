适合探险的运动袜？是的，这就是我想要的。经过升级？当然。经典运动袜，焕新升级。从柔软纱线，到带来舒适感的加厚设计，再到焕新贴合设计，Nike ACG Everyday Elevated 速干运动短袜（1 双），让你舒适迈步。

显示颜色： 矿石灰/波罗的海蓝

款式： IH8648-004