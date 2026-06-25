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ACG
Five Towers 大童速干拒水夹克
¥599
ACG Five Towers 大童速干拒水夹克采用连帽设计，轻盈百搭，助你轻松应对潮湿天气。采用耐穿梭织拒水面料，让你在突遇小雨时也能保持干爽；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。
- 显示颜色： 浅深红
- 款式： IZ7615-696
ACG
¥599
ACG Five Towers 大童速干拒水夹克采用连帽设计，轻盈百搭，助你轻松应对潮湿天气。采用耐穿梭织拒水面料，让你在突遇小雨时也能保持干爽；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。
产品细节
- 面布：93% 锦纶/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅深红
- 款式： IZ7615-696
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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