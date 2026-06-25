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ACG Five Towers 大童速干拒水夹克 - 浅深红

ACG

Five Towers 大童速干拒水夹克

¥599
浅深红
黑

ACG Five Towers 大童速干拒水夹克采用连帽设计，轻盈百搭，助你轻松应对潮湿天气。采用耐穿梭织拒水面料，让你在突遇小雨时也能保持干爽；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。


  • 显示颜色： 浅深红
  • 款式： IZ7615-696

ACG

¥599

ACG Five Towers 大童速干拒水夹克采用连帽设计，轻盈百搭，助你轻松应对潮湿天气。采用耐穿梭织拒水面料，让你在突遇小雨时也能保持干爽；可收纳设计，折叠后体积小巧，便于携带。

产品细节

  • 面布：93% 锦纶/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅深红
  • 款式： IZ7615-696

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