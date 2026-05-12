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Nike ACG "Five Towers"
女子速干夹克防晒衣
¥999
Nike ACG "Five Towers" 女子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 波罗的海蓝/波罗的海蓝/黑/山峰白
- 款式： II1329-416
Nike ACG "Five Towers"
¥999
阳光明媚？别担心出汗，这款夹克能阻隔紫外线并导湿速干。
Nike ACG "Five Towers" 女子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
其他细节
- 无忧探索阳光明媚的风景，我们融入了紫外线防护功能，为你提供出色包覆效果
- 这款夹克采用宽松版型设计，可叠搭紧身运动服穿着
- 需要脱下夹克时，这款轻便的夹克可收纳至胸前拉链口袋中，便于存放携带
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- UPF 40+
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 下摆弹性抽绳和绳扣设计
- 后领内里挂环设计
- 双向拉链
- 可机洗
- 显示颜色： 波罗的海蓝/波罗的海蓝/黑/山峰白
- 款式： II1329-416
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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