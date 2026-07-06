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Nike ACG "Five Towers" 女子速干夹克防晒衣 - 貂棕/矿石灰/山峰白

Nike ACG "Five Towers"

女子速干夹克防晒衣

10% 折让
貂棕/矿石灰/山峰白
波罗的海蓝/波罗的海蓝/黑/山峰白

Nike ACG "Five Towers" 女子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 貂棕/矿石灰/山峰白
  • 款式： II1329-214

Nike ACG "Five Towers"

10% 折让

阳光明媚？别担心出汗，这款夹克能阻隔紫外线并导湿速干。

Nike ACG "Five Towers" 女子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。

其他细节

  • 无忧探索阳光明媚的风景，我们融入了紫外线防护功能，为你提供出色包覆效果
  • 这款夹克采用宽松版型设计，可叠搭紧身运动服穿着
  • 需要脱下夹克时，这款轻便的夹克可收纳至胸前拉链口袋中，便于存放携带 
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • UPF 40+
  • 93% 锦纶/7% 氨纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 下摆弹性抽绳和绳扣设计
  • 后领内里挂环设计
  • 双向拉链
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕/矿石灰/山峰白
  • 款式： II1329-214

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