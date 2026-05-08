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Nike ACG "Five Towers"
女子速干裤裙
18% 折让
Nike ACG "Five Towers" 女子速干裤裙的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款裤裙采用导湿速干技术，助你保持舒适。此外，为了让你拥有更多选择，我们采用了可变换设计，让你轻松切换造型。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/山峰白
- 款式： IF1544-010
Nike ACG "Five Towers"
18% 折让
半身裙？短裤？裤裙？随心所欲。按扣细节，尽显混搭风格。
Nike ACG "Five Towers" 女子速干裤裙的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款裤裙采用导湿速干技术，助你保持舒适。此外，为了让你拥有更多选择，我们采用了可变换设计，让你轻松切换造型。
可变换设计
随心选择：半身裙、短裤或裤裙。内置短裤可通过固定带和纽扣与半身裙相连，满足你的个性需求。
匠心细节
半身裙正面腰部内侧融入按扣细节，搭配大号口袋，为你的造型增添实用舒适感。
导湿速干技术
在户外活动时，你可能会出汗——因此，我们采用了 Nike Dri-FIT 技术。这项技术可导湿速干。
产品细节
- 半身裙和骑行短裤均设有口袋
- 半身裙饰有刺绣 ACG 和耐克勾标志
- 半身裙：93% 锦纶/7% 氨纶。短裤：面料/腋/胯下拼接里料：78% 锦纶/22% 氨纶。网眼布：82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/山峰白
- 款式： IF1544-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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