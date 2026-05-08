Nike ACG "Five Towers"

¥609 ¥749 18% 折让

半身裙？短裤？裤裙？随心所欲。按扣细节，尽显混搭风格。

Nike ACG "Five Towers" 女子速干裤裙的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款裤裙采用导湿速干技术，助你保持舒适。此外，为了让你拥有更多选择，我们采用了可变换设计，让你轻松切换造型。

可变换设计

随心选择：半身裙、短裤或裤裙。内置短裤可通过固定带和纽扣与半身裙相连，满足你的个性需求。

匠心细节

半身裙正面腰部内侧融入按扣细节，搭配大号口袋，为你的造型增添实用舒适感。

导湿速干技术

在户外活动时，你可能会出汗——因此，我们采用了 Nike Dri-FIT 技术。这项技术可导湿速干。