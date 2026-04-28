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Nike ACG "Five Towers" 男子可收纳夹克 - 煤黑/煤黑/黑/山峰白

Nike ACG "Five Towers"

男子可收纳夹克

¥1,999
煤黑/煤黑/黑/山峰白
海玻璃色/雾杉木绿/黑云衫绿/山峰白

双肩包？夹克？双肩包式夹克？风格轻松切换。就是这么灵活。无论你需要双肩包，还是夹克，Nike ACG "Five Towers" 男子可收纳夹克都能轻松应对。这款夹克的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。不穿时，还可将拆卸后的夹克收纳至胸前拉链口袋中。


  • 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑/山峰白
  • 款式： IF1269-010

Nike ACG "Five Towers"

¥1,999

双肩包？夹克？双肩包式夹克？风格轻松切换。就是这么灵活。无论你需要双肩包，还是夹克，Nike ACG "Five Towers" 男子可收纳夹克都能轻松应对。这款夹克的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。不穿时，还可将拆卸后的夹克收纳至胸前拉链口袋中。

轻松变换风格

作为夹克穿着时，可自行拆卸双肩包部分（背面的内外侧设有可拆卸拼接，通过拉链组合后，可形成双肩包）。作为双肩包使用时，可将拆卸后的夹克收纳后，挂在三角钩环上，方便携带。

可收纳设计

想要轻装上阵？这款拆卸后的夹克可轻松收纳进胸前的拉链口袋。

舒适叠搭，户外佳选

双向拉链开襟，方便调节造型；下摆松紧抽绳设计，打造专属贴合感。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 面料/后身/里料拼接：93% 锦纶/7% 氨纶。前片拼接/侧拼接/侧拼接里料/前侧口袋（手心侧）：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑/山峰白
  • 款式： IF1269-010

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