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Nike ACG "Five Towers"
男子可收纳夹克
¥1,999
双肩包？夹克？双肩包式夹克？风格轻松切换。就是这么灵活。无论你需要双肩包，还是夹克，Nike ACG "Five Towers" 男子可收纳夹克都能轻松应对。这款夹克的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。不穿时，还可将拆卸后的夹克收纳至胸前拉链口袋中。
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑/山峰白
- 款式： IF1269-010
Nike ACG "Five Towers"
¥1,999
双肩包？夹克？双肩包式夹克？风格轻松切换。就是这么灵活。无论你需要双肩包，还是夹克，Nike ACG "Five Towers" 男子可收纳夹克都能轻松应对。这款夹克的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。不穿时，还可将拆卸后的夹克收纳至胸前拉链口袋中。
轻松变换风格
作为夹克穿着时，可自行拆卸双肩包部分（背面的内外侧设有可拆卸拼接，通过拉链组合后，可形成双肩包）。作为双肩包使用时，可将拆卸后的夹克收纳后，挂在三角钩环上，方便携带。
可收纳设计
想要轻装上阵？这款拆卸后的夹克可轻松收纳进胸前的拉链口袋。
舒适叠搭，户外佳选
双向拉链开襟，方便调节造型；下摆松紧抽绳设计，打造专属贴合感。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料/后身/里料拼接：93% 锦纶/7% 氨纶。前片拼接/侧拼接/侧拼接里料/前侧口袋（手心侧）：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑/煤黑/黑/山峰白
- 款式： IF1269-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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