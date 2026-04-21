Nike ACG "Five Towers"

¥1,199

长裤，七分裤，短裤。Nike ACG "Five Towers" 男子速干可拆式拉链长裤采用可拆卸设计，拉开拉链即可轻松转换为三种款式。

既可拉开拉链穿，也可拉上拉链穿。没错，有三种裤长可供选择。但这还不是全部，这条裤子的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，我们加入了导湿速干技术，助你保持舒适。

轻松变换风格 三种裤长，两组拉链，一个决定：今天想要什么长度的裤子？ 匠心细节 裤管口搭配弹性抽绳，可轻松调整造型。配有三角钩环，便于挂放物品，解放双手。织带腰带上饰有精巧的花卉图案。 导湿速干技术 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。