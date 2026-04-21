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雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白

Nike ACG "Five Towers"

男子速干可拆式拉链长裤

¥1,199
雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白
煤黑/煤黑/雾灰/山峰白

既可拉开拉链穿，也可拉上拉链穿。没错，有三种裤长可供选择。但这还不是全部，这条裤子的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，我们加入了导湿速干技术，助你保持舒适。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白
  • 款式： IF1023-304

Nike ACG "Five Towers"

¥1,199

长裤，七分裤，短裤。Nike ACG "Five Towers" 男子速干可拆式拉链长裤采用可拆卸设计，拉开拉链即可轻松转换为三种款式。

既可拉开拉链穿，也可拉上拉链穿。没错，有三种裤长可供选择。但这还不是全部，这条裤子的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，我们加入了导湿速干技术，助你保持舒适。

轻松变换风格

三种裤长，两组拉链，一个决定：今天想要什么长度的裤子？

匠心细节

裤管口搭配弹性抽绳，可轻松调整造型。配有三角钩环，便于挂放物品，解放双手。织带腰带上饰有精巧的花卉图案。 

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 93% 锦纶/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白
  • 款式： IF1023-304

免费配送和退换货

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更多信息

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