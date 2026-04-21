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Nike ACG "Five Towers"
男子速干可拆式拉链长裤
¥1,199
既可拉开拉链穿，也可拉上拉链穿。没错，有三种裤长可供选择。但这还不是全部，这条裤子的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，我们加入了导湿速干技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白
- 款式： IF1023-304
Nike ACG "Five Towers"
¥1,199
长裤，七分裤，短裤。Nike ACG "Five Towers" 男子速干可拆式拉链长裤采用可拆卸设计，拉开拉链即可轻松转换为三种款式。
既可拉开拉链穿，也可拉上拉链穿。没错，有三种裤长可供选择。但这还不是全部，这条裤子的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，我们加入了导湿速干技术，助你保持舒适。
轻松变换风格
三种裤长，两组拉链，一个决定：今天想要什么长度的裤子？
匠心细节
裤管口搭配弹性抽绳，可轻松调整造型。配有三角钩环，便于挂放物品，解放双手。织带腰带上饰有精巧的花卉图案。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 雾杉木绿/黑云衫绿/海玻璃色/山峰白
- 款式： IF1023-304
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。