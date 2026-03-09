Nike ACG "Five Towers" 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。

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