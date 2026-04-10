Nike ACG "Five Towers"

¥1,099

Nike ACG "Five Towers" 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。

灵感源自多洛米蒂山脉的五塔峰 (Cinque Torri)。

在意大利东北部的多洛米蒂山脉深处，曾矗立着五座岩塔。其中一座山峰已然倒塌，剩下的四座嶙峋峰塔仍然屹立于天际，人们仍然亲切地称它们为“五塔峰”(Cinque Torri)。为了测试这款夹克的性能，我们在野外度过了五天，攀登陡峭山壁、编织花冠、探索洞穴。

技术加持，助力探险

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。防紫外线设计，在晴天为你提供出色遮盖效果。

可收纳设计

不需要这件轻盈夹克时，可将其收纳至胸前拉链口袋中。