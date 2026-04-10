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Nike ACG "Five Towers"
男子速干夹克防晒衣
¥1,099
Nike ACG "Five Towers" 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 黑云衫绿/黑云衫绿/活力绿黄/山峰白
- 款式： II3651-317
Nike ACG "Five Towers"
¥1,099
Nike ACG "Five Towers" 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色。因此，这款夹克具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
灵感源自多洛米蒂山脉的五塔峰 (Cinque Torri)。
在意大利东北部的多洛米蒂山脉深处，曾矗立着五座岩塔。其中一座山峰已然倒塌，剩下的四座嶙峋峰塔仍然屹立于天际，人们仍然亲切地称它们为“五塔峰”(Cinque Torri)。为了测试这款夹克的性能，我们在野外度过了五天，攀登陡峭山壁、编织花冠、探索洞穴。
技术加持，助力探险
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。防紫外线设计，在晴天为你提供出色遮盖效果。
可收纳设计
不需要这件轻盈夹克时，可将其收纳至胸前拉链口袋中。
其他细节
- 采用宽松版型，可轻松内搭打底衣
- 双向拉链设计，塑就多变风范
产品细节
- UPF 40+
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 下摆弹性抽绳和绳扣设计
- 后领内里挂环设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑云衫绿/黑云衫绿/活力绿黄/山峰白
- 款式： II3651-317
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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