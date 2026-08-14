第 1 张图片，共 9 张图片
ACG "Five Towers"
Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣
¥1,099
这款 ACG "Five Towers" Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色，具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
- 显示颜色： 深红/浅红杉红/浅红杉红/山峰白
- 款式： IM4230-608
ACG "Five Towers"
¥1,099
阳光明媚？无惧汗水。
这款 ACG "Five Towers" Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色，具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。
阳光明媚，轻松应对
无忧探索阳光明媚的风景。我们融入了紫外线防护功能，为你提供出色包覆效果。
外层设计
这款夹克采用宽松版型设计，可叠搭紧身运动服穿着。
可收纳设计
想要轻装上阵？这款轻便的夹克可收纳至自身拉链胸袋中，便于存放携带。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- UPF 40+
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 下摆弹性抽绳和绳扣设计
- 后领内里挂环设计
- 双向拉链
- 可机洗
- 显示颜色： 深红/浅红杉红/浅红杉红/山峰白
- 款式： IM4230-608
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。