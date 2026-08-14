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ACG "Five Towers" Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣 - 深红/浅红杉红/浅红杉红/山峰白

ACG "Five Towers"

Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣

¥1,099
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款 ACG "Five Towers" Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色，具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。


  • 显示颜色： 深红/浅红杉红/浅红杉红/山峰白
  • 款式： IM4230-608

ACG "Five Towers"

¥1,099

阳光明媚？无惧汗水。

这款 ACG "Five Towers" Dri-FIT 男子速干夹克防晒衣的设计灵感源自多洛米蒂山脉阳光明媚的景色，具备紫外线防护性能，并采用导湿速干技术，助你保持舒适。由于高山环境瞬息万变，可将夹克收纳至自身胸前拉链口袋中，便于存放。

阳光明媚，轻松应对

无忧探索阳光明媚的风景。我们融入了紫外线防护功能，为你提供出色包覆效果。

外层设计

这款夹克采用宽松版型设计，可叠搭紧身运动服穿着。

可收纳设计

想要轻装上阵？这款轻便的夹克可收纳至自身拉链胸袋中，便于存放携带。

导湿速干技术

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • UPF 40+
  • 93% 锦纶/7% 氨纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 下摆弹性抽绳和绳扣设计
  • 后领内里挂环设计
  • 双向拉链
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深红/浅红杉红/浅红杉红/山峰白
  • 款式： IM4230-608

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