下一次徒步旅行时，不妨穿上 Nike ACG "Fruit and Veggies" 男子T恤，途中当你把脚趾浸入高山冰川湖的纯净之水时，这款T恤会提醒你食用天然食品，多摄取新鲜水果和蔬菜，保持身体健康，为下一场冒险之旅积蓄能量。该产品含有再生聚酯纤维。

显示颜色： 山峰白

款式： DQ4955-121