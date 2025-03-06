Nike ACG "Fruit and Veggies"

男子T恤

¥329

下一次徒步旅行时，不妨穿上 Nike ACG "Fruit and Veggies" 男子T恤，途中当你把脚趾浸入高山冰川湖的纯净之水时，这款T恤会提醒你食用天然食品，多摄取新鲜水果和蔬菜，保持身体健康，为下一场冒险之旅积蓄能量。该产品含有再生聚酯纤维。

  • 显示颜色： 山峰白
  • 款式： DQ4955-121

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。