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Nike ACG GOAT
速干越野跑步水袋背包
¥949
Nike ACG GOAT 速干越野跑步水袋背包专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。口袋设计贴心，有助于均匀分配重量，提拉设计细节便于快速取放物品。正面口袋左右两侧各含有一个 500 毫升水袋。背面可放置一个带吸管的 2 升水袋（需另行购买），两侧肩部设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。
- 显示颜色： 雾灰/安全橙/山峰白
- 款式： IQ7354-039
Nike ACG GOAT
¥949
Nike ACG GOAT 速干越野跑步水袋背包专为减少晃动而设计，帮助你在奔跑过程中稳妥收纳随身物品。口袋设计贴心，有助于均匀分配重量，提拉设计细节便于快速取放物品。正面口袋左右两侧各含有一个 500 毫升水袋。背面可放置一个带吸管的 2 升水袋（需另行购买），两侧肩部设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 正面可调节束紧式设计，可自由调节贴合程度
- 背面织带挂环，方便挂载额外装备；可拆卸松紧抽绳系统，可收纳大多数登山杖
产品细节
- 82% 聚酯纤维/12% 氨纶/6% 锦纶
- 配有口哨和钥匙挂钩
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 雾灰/安全橙/山峰白
- 款式： IQ7354-039
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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