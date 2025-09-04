Nike ACG "Goat Rocks"

¥339 ¥499 32% 折让

Nike ACG "Goat Rocks" Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣采用紫外线防护设计，可导湿速干，让你尽情沐浴在阳光下，堪称暖天佳选。拇指孔设计，有助在运动中稳固衣身，便于外搭其他衣物。该上衣质感柔软，采用修身版型，塑就舒适穿着感。

经美国西北地区测试，灵感源自“Goat Rocks”

为汲取设计灵感，ACG 团队游览了美国华盛顿圣海伦斯火山周围的崎岖山峰。 他们露营、徒步旅行，并思考外出装备需要些什么特性？ 答案是：轻盈、导湿速干且可防紫外线。

方便叠搭

上衣采用拇指孔设计和修身版型，便于在气温下降时外搭夹克。 同时，企领设计提升包覆效果。

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。