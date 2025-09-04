Nike ACG "Goat Rocks"
Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣
32% 折让
Nike ACG "Goat Rocks" Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣采用紫外线防护设计，可导湿速干，让你尽情沐浴在阳光下，堪称暖天佳选。拇指孔设计，有助在运动中稳固衣身，便于外搭其他衣物。该上衣质感柔软，采用修身版型，塑就舒适穿着感。
- 显示颜色： 山峰白/黑
- 款式： FN1964-121
经美国西北地区测试，灵感源自“Goat Rocks”
为汲取设计灵感，ACG 团队游览了美国华盛顿圣海伦斯火山周围的崎岖山峰。 他们露营、徒步旅行，并思考外出装备需要些什么特性？ 答案是：轻盈、导湿速干且可防紫外线。
方便叠搭
上衣采用拇指孔设计和修身版型，便于在气温下降时外搭夹克。 同时，企领设计提升包覆效果。
干爽舒适
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
产品细节
- UPF 40+
- 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 正面左胸饰有 ACG 刺绣标志
- 背面右侧下摆绣有耐克勾标志
- 右侧袖子绣有 DRI-FIT ADV 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
