 
Nike ACG "Goat Rocks" Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣 - 山峰白/黑

Nike ACG "Goat Rocks"

Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣

32% 折让

Nike ACG "Goat Rocks" Dri-FIT ADV 女子防晒速干长袖上衣采用紫外线防护设计，可导湿速干，让你尽情沐浴在阳光下，堪称暖天佳选。拇指孔设计，有助在运动中稳固衣身，便于外搭其他衣物。该上衣质感柔软，采用修身版型，塑就舒适穿着感。


  • 显示颜色： 山峰白/黑
  • 款式： FN1964-121

经美国西北地区测试，灵感源自“Goat Rocks”

为汲取设计灵感，ACG 团队游览了美国华盛顿圣海伦斯火山周围的崎岖山峰。 他们露营、徒步旅行，并思考外出装备需要些什么特性？ 答案是：轻盈、导湿速干且可防紫外线。

方便叠搭

上衣采用拇指孔设计和修身版型，便于在气温下降时外搭夹克。 同时，企领设计提升包覆效果。

干爽舒适

Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。

产品细节

  • UPF 40+
  • 92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 正面左胸饰有 ACG 刺绣标志
  • 背面右侧下摆绣有耐克勾标志
  • 右侧袖子绣有 DRI-FIT ADV 标志
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

