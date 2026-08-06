Nike ACG GORE-TEX "Misery Ridge"

¥3,499

无惧不良天气，充裕收纳

Nike ACG GORE-TEX "Misery Ridge" 男子上衣采用休闲版型，可叠搭打底和中层单品。采用出色防水设计，打造出众包覆效果，让你时刻准备好开启户外活动。多口袋设计，可供安全收纳小物件。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

经美国西北地区测试

该产品在美国俄勒冈州设计和测试。设计灵感源自该州辽阔的荒野和多变的气候。为了打造这款上衣，我们的团队前往俄勒冈州中部的攀岩胜地史密斯巨岩，和大自然亲密接触，在实际环境中探索如何改进我们的装备并物尽其用。

探索细节

该款上衣取名自 Misery Ridge，它位于气势恢宏的史密斯巨岩国家公园的中心地带。这是登山者和徒步旅行者的挚爱路线，三边均被克鲁克德河所包围。内置标签饰有结合周边区域细节的岩石图案。

干爽体验

Nike Storm-FIT ADV 技术将防风防水面料、匠心工艺与优异性能巧妙结合，助你轻松应对不良天气，畅享舒适体验。轻盈梭织面料由再生聚酯纤维和 GORE-TEX 薄膜制成。GORE-TEX 薄膜，有助保持身体干爽。

出众包覆，非凡防护

从下摆到衣领采用全长拉链开襟设计，可自行掌控透气性及包覆效果。风帽搭配遮阳帽檐，在潮湿天气来袭时帮助保持身体干爽舒适。

便于收纳装备

两侧和胸部采用拉链口袋，为装备提供多种收纳选择。两侧内置网眼口袋，有助收纳随身物品。