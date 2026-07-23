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ACG "High Stakes"
女子宽松版型拒水徒步长裤
¥899
想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。ACG "High Stakes" 女子宽松版型拒水徒步长裤可随你自如活动，从容应对户外潮湿环境。宽松版型搭配轻盈弹性面料，并采用立体剪裁设计，助你活动自如。雨水即将来临？无需担心，面料经拒水处理，助你保持干爽，让你继续追寻美景。
- 显示颜色： 图腾黑紫/黑/山峰白
- 款式： IM4295-502
ACG "High Stakes"
¥899
想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。ACG "High Stakes" 女子宽松版型拒水徒步长裤可随你自如活动，从容应对户外潮湿环境。宽松版型搭配轻盈弹性面料，并采用立体剪裁设计，助你活动自如。雨水即将来临？无需担心，面料经拒水处理，助你保持干爽，让你继续追寻美景。
弹性设计，自由畅动
弹性梭织面料，轻盈舒适。采用立体剪裁设计，让你自然弯曲和屈伸，助你在攀登和下坡时畅动无拘。
匠心设计，无惧雨天
细雨来袭，也不会打断你的徒步行程。拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽，让你继续探索。
轻松易调节设计
腰部搭配轻盈抽绳，裤管口配有可调节松紧抽绳，助你打造理想贴合感。
其他细节
- 拉链插手口袋，为徒步基本物品提供安全存储空间
- 拒水面料，助你在小雨中保持干爽舒适
产品细节
- 侧边拉链插手口袋和背面两侧插袋
- 左侧大腿饰有 ACG 刺绣标志
- 93% 锦纶/7% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 图腾黑紫/黑/山峰白
- 款式： IM4295-502
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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