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ACG "High Stakes" 女子宽松版型拒水徒步长裤 - 图腾黑紫/黑/山峰白

ACG "High Stakes"

女子宽松版型拒水徒步长裤

¥899
图腾黑紫/黑/山峰白
奶白 II/山峰白
煤黑/山峰白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。ACG "High Stakes" 女子宽松版型拒水徒步长裤可随你自如活动，从容应对户外潮湿环境。宽松版型搭配轻盈弹性面料，并采用立体剪裁设计，助你活动自如。雨水即将来临？无需担心，面料经拒水处理，助你保持干爽，让你继续追寻美景。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/黑/山峰白
  • 款式： IM4295-502

ACG "High Stakes"

¥899

想探索隐秘美景，可靠的徒步装备不可或缺。ACG "High Stakes" 女子宽松版型拒水徒步长裤可随你自如活动，从容应对户外潮湿环境。宽松版型搭配轻盈弹性面料，并采用立体剪裁设计，助你活动自如。雨水即将来临？无需担心，面料经拒水处理，助你保持干爽，让你继续追寻美景。

弹性设计，自由畅动

弹性梭织面料，轻盈舒适。采用立体剪裁设计，让你自然弯曲和屈伸，助你在攀登和下坡时畅动无拘。

匠心设计，无惧雨天

细雨来袭，也不会打断你的徒步行程。拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽，让你继续探索。

轻松易调节设计

腰部搭配轻盈抽绳，裤管口配有可调节松紧抽绳，助你打造理想贴合感。

其他细节

  • 拉链插手口袋，为徒步基本物品提供安全存储空间
  • 拒水面料，助你在小雨中保持干爽舒适

产品细节

  • 侧边拉链插手口袋和背面两侧插袋
  • 左侧大腿饰有 ACG 刺绣标志
  • 93% 锦纶/7% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/黑/山峰白
  • 款式： IM4295-502

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